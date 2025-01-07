Є простий засіб, який допомагає активізувати цвітіння орхідей

Орхідеї – одні з найкрасивіших кімнатних квітів, але для того, щоб вони довго радували цвітінням, їх потрібно правильно підживлювати та стимулювати ріст. Є простий спосіб, який допомагає активізувати цвітіння орхідей. Що саме треба зробити, щоб квіти розцвіли, як за командою, пишуть «Добрі новини».

Одним із найефективніших засобів для стимулювання їхнього розвитку є цитокінінова паста, яка базується на потужному гормоні цитокініні. Цей препарат сприяє поділу клітин рослини, активізує ріст нових гілок і кореневої системи, а також стимулює інтенсивне цвітіння. Завдяки своїй здатності пробуджувати сплячі бруньки та регулювати обмін речовин, паста допомагає орхідеї уникати старіння, прискорює її розвиток і забезпечує тривале та рясне цвітіння.

Цитокінінова паста використовується дуже економно. Для обробки однієї рослини достатньо маленької кульки пасти, розміром близько 2 міліметрів у діаметрі. В упаковці зазвичай міститься 100 г пасти, чого вистачить на цілий рік навіть для кількох орхідей у вашій колекції. Однак важливо пам'ятати, що надмірне застосування пасти може мати негативні наслідки: замість рясного цвітіння можуть виникнути зайві пагони, які рослина не зможе забезпечити необхідними поживними речовинами.

Застосовувати пасту найкраще на початку весни або після виходу орхідеї з фази спокою. Важливо поєднувати використання цитокінінової пасти з підживленням рослини комплексними та азотними добривами. Коли орхідея розцвіте, їй також будуть потрібні калійно-фосфорні підживлення для підтримки активного цвітіння.

При використанні цитокінінової пасти орхідеї потребують ретельного догляду. Температура, світло та полив повинні відповідати вимогам рослини для досягнення максимального ефекту від підживлення. Правильне використання пасти дозволяє стимулювати появу нових пагонів і квіткових бруньок, що призводить до щедрого і красивого цвітіння орхідей.