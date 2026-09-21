Початок тижня присвятіть збиранню врожаю

Останній тиждень вересня – активний період для садівників і городників. Частину врожаю ще потрібно зібрати, а ділянку – поступово підготувати до холодів. У цей час також можна висаджувати окремі озимі культури, плодові саджанці та ягідні кущі. Ua.News пише, які роботи варто запланувати на кожен день із 21 до 27 вересня.

21 вересня – зберіть пізні овочі

Початок тижня присвятіть збиранню врожаю. Якщо погодні умови дозволяють, можна викопувати пізню картоплю, моркву, буряк, пастернак та інші коренеплоди, які вже досягли стиглості.

Збирайте овочі в суху погоду та не закладайте на зберігання вологі або пошкоджені екземпляри. Після викопування коренеплоди варто ненадовго залишити в сухому затіненому та добре провітрюваному місці.

Баштанні культури також потрібно прибрати до суттєвого похолодання, якщо вони вже дозріли.

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22 вересня – займіться яблунями та грушами

Цей день можна присвятити плодовому саду. Збирайте пізні сорти яблук і груш, призначені для тривалого зберігання.

Знімайте плоди обережно, намагаючись не пошкодити шкірку та плодоніжку. Навіть невеликі пошкодження можуть скоротити термін зберігання фруктів.

Після збору врожаю огляньте землю під деревами та приберіть падалицю. Не залишайте гнилі плоди на ділянці, адже вони можуть стати джерелом інфекцій і місцем зимівлі частини шкідників.

23 вересня – посадіть озимий часник

Наприкінці вересня вже можна готувати грядки для озимого часнику, якщо погодні умови у вашому регіоні сприятливі.

Для посадки обирайте сонячну ділянку, де не застоюється вода. Добре підійдуть грядки, на яких раніше росли огірки, кабачки або бобові.

Перед посадкою ґрунт підготуйте, розпушіть і за потреби внесіть зрілий компост. Зубки висаджуйте в ґрунт так, щоб до настання стійких морозів вони встигли сформувати кореневу систему, але не пішли в активний ріст.

Озиму цибулю також висаджують восени, але конкретні строки залежать від регіону та погоди. Не варто поспішати, якщо ґрунт ще тривалий час залишається теплим.

24 вересня – перевірте стан дерев і кущів

У саду можна провести санітарний огляд рослин і видалити сухі, зламані або явно уражені гілки. Сильне формувальне обрізування плодових дерев восени краще не проводити без потреби, особливо якщо погода ще тепла.

Після роботи всі рослинні рештки приберіть із саду. Гілки з ознаками хвороб не варто залишати під деревами або закладати в компост без відповідних умов.

Осінні обробки від хвороб і шкідників проводьте лише після завершення вегетації та з урахуванням стану конкретних рослин. Використовуйте препарати відповідно до інструкції, не змішуйте засоби без рекомендацій виробника.

25 вересня – висадіть саджанці

Осінь підходить для висаджування багатьох плодових дерев і ягідних культур. Якщо саджанці вже придбані, підготуйте для них місце заздалегідь.

Можна висаджувати яблуні, груші, смородину, аґрус та інші культури, які добре переносять осінню посадку. Важливо враховувати особливості конкретної рослини та клімат свого регіону.

Після посадки добре пролийте саджанець, а пристовбурове коло замульчуйте. Для мульчування підійдуть компост, торф або інший відповідний органічний матеріал.

Не висаджуйте рослини в перезволожений ґрунт або безпосередньо перед прогнозованим сильним похолоданням.

26 вересня – приберіть грядки та посійте сидерати

Після завершення збору врожаю поступово очищайте грядки від здорових рослинних решток і бур’янів. Бадилля культур з ознаками хвороб краще не залишати на ділянці.

На звільнених площах можна посіяти сидерати. Для осіннього посіву використовують, зокрема, гірчицю, фацелію, жито та інші культури, які підходять для конкретного ґрунту й строків сівби.

Сидерати допомагають захищати поверхню ґрунту від ерозії, а після заробляння рослинної маси в землю стають джерелом органічної речовини. Водночас твердження, що будь-який сидерат просто «збагачує ґрунт азотом», некоректне: здатність накопичувати азот значною мірою залежить від виду рослини.

27 вересня – підготуйте багаторічні рослини до зими

Наприкінці тижня огляньте багаторічні культури та оцініть, чи потребують вони поливу. Якщо осінь суха, дерева й кущі перед зимою можуть потребувати достатньої кількості води.

Вологозарядний полив проводять не за календарною датою, а з урахуванням погоди, вологості ґрунту та стану рослин. Не потрібно поливати сад, якщо земля вже достатньо волога або прогнозуються тривалі дощі.

Також поступово завершуйте підживлення рослин. Для багаторічних культур восени зазвичай використовують добрива з фосфором і калієм, тоді як надлишок азоту в цей період небажаний, оскільки він може стимулювати ріст молодих пагонів перед зимою.

Що ще варто зробити наприкінці вересня

Останній тиждень вересня зручно використати для генерального огляду ділянки. Перевірте стан садового інструменту, очистьте теплицю після завершення сезону, приберіть хворі рослинні рештки та підготуйте місця для зберігання врожаю.

Не варто виконувати всі роботи лише за календарем. Строки збирання врожаю, посадки часнику, обрізування, поливу та підготовки рослин до зими залежать від регіону, температури й прогнозу погоди.