Після завершення сезону достатньо послідовно виконати кілька основних робіт

Після томатів ґрунт справді може втратити частину поживних речовин, особливо якщо вони росли на одному місці кілька років поспіль. Однак це не означає, що восени грядку потрібно рясно засипати добривами. Що варто зробити, пише Deccoria.pl.

Приберіть рештки томатів

Після завершення сезону насамперед очистьте грядку від стебел, листя, плодів і коренів томатів. Особливо ретельно це потрібно зробити, якщо рослини хворіли або на них з’являлися плями, гниття чи інші ознаки ураження.

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Здорові рослинні рештки можна відправити до компосту. Хворе бадилля краще не закладати у звичайну компостну купу, оскільки збудники хвороб можуть зберігатися в органічному матеріалі.

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Не залишайте на грядці опалі плоди та частини рослин просто до весни. Таке прибирання допоможе зменшити кількість потенційних джерел інфекцій наступного сезону.

Додайте зрілий компост

Після очищення грядки можна внести зрілий компост. Він поступово збагачує землю органічною речовиною, покращує її структуру та допомагає ґрунту краще утримувати вологу.

Компост не варто сприймати як швидкодійне добриво. Його перевага полягає в поступовому поліпшенні властивостей ґрунту та підтриманні активності корисних ґрунтових організмів.

Кількість компосту залежить від стану конкретної грядки та якості самого матеріалу. Надмірно вносити органіку без потреби також не варто.

Не перекопуйте землю надто глибоко

Після внесення органіки ґрунт не обов’язково перекопувати на велику глибину. Особливо це стосується важких земель, структуру яких можна погіршити постійним перевертанням і подрібненням.

Якщо грядка не ущільнена, достатньо обережно розпушити верхній шар. Органічна речовина поступово взаємодіятиме з ґрунтом, а природні процеси триватимуть протягом осені та зими.

Посійте сидерати

Один із найкращих способів не залишати грядку порожньою – посіяти сидерати. Для осіннього посіву можна використовувати, зокрема, фацелію, овес, жито або суміші з бобовими культурами.

Рослини прикривають поверхню землі та допомагають захищати її від вимивання й ерозії. Їхня коренева система також сприяє формуванню природних ходів у ґрунті.

Вибираючи сидерат, враховуйте, яку культуру плануєте вирощувати на цьому місці наступного року. Це особливо важливо для грядок, де томати, перець, баклажани чи картопля регулярно чергуються.

Не поспішайте з азотними добривами

Після завершення сезону не завжди є сенс вносити на порожню грядку значну кількість азотних добрив. Якщо рослини вже не ростуть, поживні речовини не використовуватимуться так само активно, як під час сезону.

Частина азоту може втрачатися з ґрунту протягом осені та зими. Тому краще не вносити добрива без визначеної потреби.

Навесні, перед посадкою наступної культури, можна оцінити стан ґрунту та внести саме ті поживні речовини, яких потребуватиме конкретна рослина.

Що зробити з грядкою після томатів

Після завершення сезону достатньо послідовно виконати кілька основних робіт:

прибрати рослинні рештки;

внести зрілий компост за потреби;

обережно розпушити землю;

посіяти відповідні сидерати;

не зловживати мінеральними добривами.

Такий підхід допоможе підготувати грядку до наступного сезону без зайвих витрат і надмірного втручання. До весни ґрунт матиме час відновити структуру, а після сходження снігу залишиться лише підготувати його відповідно до потреб нової культури.