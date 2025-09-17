Існує простий, екологічний і ефективний метод боротьби з фітофторозом

Фітофтора – справжнє лихо для багатьох городників. Цей грибок може за лічені дні знищити цілі грядки томатів чи картоплі. Навіть регулярне використання фунгіцидів не дає повної гарантії, що хвороба не повернеться наступного сезону, адже спори фітофтори здатні зимувати в ґрунті. Чим очистити землю, пишуть «Добрі новини».

Існує простий, екологічний і ефективний метод боротьби з фітофторозом – використання сидератів. Це зелені добрива, які не лише покращують структуру ґрунту, а й пригнічують розвиток хвороботворних грибків.

Найкращий час для висівання сидератів – одразу після збирання врожаю. У жовтні зазвичай ще достатньо тепла й вологи, щоб насіння встигло прорости. Для боротьби з фітофторою особливо добре підходять такі культури: біла гірчиця, фацелія, овес, жито, а також суріпиця – її коріння виділяє речовини, що стримують розвиток патогенів.

Сіяти сидерати дуже просто: достатньо рівномірно розсипати насіння по грядці, злегка занурити в ґрунт граблями і вже через кілька днів з’являються зелені паростки. Коли рослини досягнуть висоти 15-20 см, їх можна залишити на грядці до весни. Навесні варто усе перекопати разом із землею – зелена маса швидко перегниває, збагачуючи ґрунт і знижуючи активність фітофтори.