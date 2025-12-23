Перед пранням потрібно спочатку перевірити кишені на наявність серветок або чеків

Всі ми іноді виймали річ із пральної машинки та помічали, що вона розтягнулася або деформувалася під час прання. Це прикра помилка, яку можна уникнути. Good House Keering розповідає, як правильно прати джинси, щоб вони довго носилися.

Перед пранням потрібно спочатку перевірити кишені на наявність серветок або чеків та вивернути джинси навиворіт, щоб мінімізувати стирання, яке спричиняє вицвітання, а також зношення тканини.

А якщо на ваших джинсах є розриви або потерті краї, подумайте про те, щоб покласти їх у великий сітчастий мішок, щоб запобігти подальшому зношуванню.

Після того як ви підготували джинси до прання, потрібно обрати правильні налаштування. Ідеально підійде холодна вода та короткий делікатний цикл (наприклад, для делікатних або кольорових тканин).

Також варто обрати пральний засіб, який розроблений для темних кольорів, щоб джинси виглядали яскраво та не втрачали колір.

Зрештою, джинси не потрібно прати після кожного носіння. Якщо вони не заплямовані або не розтягнулися, ви можете носити їх 3-4 рази між праннями. Менш часте прання зберігає тканину міцною, а посадку щільною.