Капсули для прання стали популярним засобом та майже повністю замінили порошок. Вони добре справляються щі складними плямами та дарують білизні приємний аромат. Однак іноді трапляється, що капсули не розчиняються повністю, і причини цього криються у неправильному використанні. Ukr.Media розповідає, чому капсули для прання не розчиняються у машинці.

Чому капсули залишаються нерозчиненими?

Найчастіше проблема виникає через неправильний вибір режиму. Короткі цикли прання не підходять для використання капсул, а ручне прання в цьому випадку взагалі виключене. Їх потрібно використовувати тільки у пральній машинці.

Ще одна причина – занадто низька температура води. Якщо вона становить 30°C або нижче, капсула просто не зможе розчинитися повністю.

Важливим фактором є й кількість речей у барабані. Коли машинка переповнена, капсула просто може застрягнути всередині білизни та не розчиниться повністю.