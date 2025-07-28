Це може здаватися зайвим кроком, але цей спосіб має кілька переваг

Прання одягу навиворіт – проста, але важлива порада, яка допоможе вам зберегти його вигляд та продовжити термін служби. Це може здаватися зайвим кроком, але цей спосіб має кілька переваг. Better Homes and Gardens розповідає, які речі варто прати навиворіт.

Темний одяг

Чорний та темний одяг з часом вицвітає через вплив води та мийних засобів. Тому прання такого одягу навиворіт може допомогти зберегти колір, забезпечуючи делікатніший процес прання.

Яскраво забарвлені тканини та друковані принти

Такі тканини та принти можуть також з часом вицвітати через багаторазовий вплив води, мийних засобів або тертя. Вивертання цих тканин навиворіт перед пранням допоможе зберегти колір та візерунки, запобігаючи їх потьмянінню через багаторазове прання.

Одяг для тренувань

Обтислий одяг, особливо той, який ви носите для фізичних вправ, отримає користь від глибшого очищення, яке відбувається, коли внутрішня частина одягу піддається більшому впливу води, мийного засобу та механічного впливу під час прання. Це один із найефективніших способів забезпечити свіжий запах для спортивного одягу.

Піжами, білизна та шкарпетки

Як і у випадку зі спортивним одягом, внутрішня частина піжам, білизни та шкарпеток є місцем, де найбільше сконцентровані забруднення, такі як піт та відмерла шкіра. Вивертаючи ці речі навиворіт перед пранням, ви забезпечите максимальну чистоту.

Одяг, забруднений потом або дезодорантом

Прання одягу навиворіт дозволяє воді та мийному засобу краще контактувати з забрудненням, які швидко накопичуються під пахвами сорочок, блузок або іншого одягу.