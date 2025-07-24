Вивертання шкарпеток навиворіт також забезпечить, щоб мийний засіб краще вимивав бактерії, запахи та навіть мікроби

Прання здається простою справою, проте навіть у ній є свої важливі нюанси. Один із них – як прати шкарпетки: вивернутими чи ні. Real Simple розповідає, який метод гарантуватиме найчистіші шкарпетки після повного прання.

У чому сенс вивертати шкарпетки навиворіт?

Може здаватися, що зовнішня частина ваших шкарпеток – найбрудніша, адже коли ви блукаєте по дому, там накопичуються крихти, пилові кліщі та бактерії. Проте всередині шкарпеток так само брудно – завдяки 250 000 потових залоз на ваших ногах та клітинам шкіри, які постійно відшаровуються. Волога від поту також може сприяти росту та розмноженню бактерій та грибків на ваших шкарпетках, що потенційно може призвести не лише до неприємного запаху ніг, але й до поширених захворювань стоп.

Тому під час прання шкарпеток краще прати їх навиворіт, адже саме ця сторона торкається вашої шкіри протягом дня та утримує більшу частину запаху. Вивертання шкарпеток навиворіт також забезпечить краще вимивання бактерій, запахів та навіть мікробів. Окрім цього, такий спосіб може допомогти зменшити тертя на зовнішній стороні тканини, допомагаючи зберегти будь-які візерунки чи кольори. Це допоможе вашим шкарпеткам довше виглядати як новим.