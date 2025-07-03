Перед пранням потрібно обов’язково перевірити ярлик на одязі, де вказано оптимальну температуру води та спосіб догляду

Чорний одяг виглядає стильно та універсально, однак з часом після багаторазового прання втрачає насиченість кольору. «РБК-Україна» розповідає, як зберегти чорний відтінок одягу надовше.

Основні правила прання чорних речей

Перед пранням потрібно обов’язково перевірити ярлик на одязі, де вказано оптимальну температуру води та спосіб догляду. Якщо етикетка відсутня, дотримуйтеся загального правила: прати чорні речі у воді температурою не вище 30-40°C. Делікатні тканини, такі як шовк, шерсть або спортивний одяг, вимагають ще більш прохолодної води – не вище 30 °C.

Також важливо пам’ятати, що новий чорний одяг може линяти, тому перші кілька разів його краще прати окремо або разом із темними речами. Якщо ви помітили, що чорні речі вже не линяють, їх можна прати разом із насиченими кольорами.

Який мийний засіб обрати для прання чорних речей?

Для прання чорного одягу підходять рідкі засоби, оскільки води добре вимиваються з тканини та не залишають білих слідів. Якщо у вас делікатні тканини чорного кольору, такі як кашемір або шовк, обирайте спеціальні гелі з поміткою «для делікатних тканин». Вони містять пом’якшувальні компоненти, які допомагають зберегти м’якість тканини.

Існують також спеціальні рідкі засоби для чорного одягу, які містять компоненти, що зменшують вимивання пігменту. Важливо уникати порошкових мийних засобів з відбілювачами або агресивними компонентами, оскільки вони лише можуть пошкодити колір.