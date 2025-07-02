Вивертання одягу навиворіт перед пранням допомагає захистити кольори від вицвітання

Щоб зберегти яскравість кольорів, запобігти зносу тканини та продовжити життя улюблених речей, перед пранням їх варто вивертати навиворіт. Real Simple розповідає, навіщо вивертати навиворіт одяг перед пранням.

Чому слід прати одяг навиворіт?

Вивертання одягу навиворіт перед пранням допомагає захистити кольори від вицвітання. Також вивертання одягу, такого як джинси, допомагає запобігти подразненню інших речей з чутливих тканин, які можуть пошкодитися від тертя об блискавки, ґудзики та важкі матеріали.

Завдяки такому методу ви зможете захистити принти та вишивку на одязі під час прання, а також ретельно очистити внутрішню частину одягу, де збирається найбільше поту, жиру та клітин шкіри.

Хоча технічно неможливо повністю запобігти вицвітанню тканин, вивертання одягу уповільнює цей процес, тому ваші джинси чи футболки можуть прослужити трохи довше.

Який одяг слід прати навиворіт?

Насправді більшість одягу слід вивернути навиворіт перед пранням, проте є перелік тих елементів гардеробу, яких це стосується в першу чергу:

Джинси. Спортивний одяг. Бавовняні сорочки. Яскраві кольори. Темні кольори. Делікатні матеріали, на яких не залишаються плями.

Одяг, який не слід прати навиворіт

Хоча більшість одягу перед прання слід вивертати навиворіт, для деяких існують інші вимоги. Не варто прати навиворіт одяг для немовлят та дітей, одяг, який носять для роботи у дворі, а також спортивний одяг, який збирає бруд з поля, наприклад, футбольну форму.