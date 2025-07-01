Якщо порошок не допомагає, не поспішайте викидати улюблену річ

Сік вишні залишає яскраві та стійкі плями, які важко прибрати звичайним пранням. Якщо порошок не допомагає, не поспішайте викидати улюблену річ – існує кілька перевірених способів, як повернути одягу чистоту. «Апостроф» розповідає, як вивести плями від вишні з одягу.

Кип’яток.

Щоб позбутися плям від вишні, достатньо просто полити на пляму окропом. Однак враховуйте тип тканини, такий спосіб може нашкодити делікатним матеріалам.

Господарське мило.

Йому під силу випрати вишню з одягу, навіть якщо вона вже в’їлася в тканину. Для цього добре намильте проблемну ділянку та залиште на 15-30 хвилин. Після цього залийте тканину окропом, залиште знову на 30 хвилин, а потім виперіть річ будь-яким звичним для вас способом.

Перекис водню.

Якщо пляма від вишні з'явилася на білому одязі, можна сміливо використовувати концентрований розчин, якщо тканина кольорова, то перекис водню потрібно розбавити водою. Щоб очистити одяг таким способом, змочіть ватний диск або м’яку тканину розчином та обережно протріть забруднене місце, поки слід від ягід не зблідне. Далі просто закиньте у пральну машину.

Сіль.

Сіль потрібно розвести з невеликою кількістю води та нанести суміш на проблемну ділянку. Залиште суміш на 10 хвилин. Потім виперіть річ в гарячій воді з мийним засобом для посуду або засобом для виведення плям.