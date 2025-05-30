Після прання ретельно перевірте наявність плям, перш ніж сушити одяг, адже потім їх буде важче вивести

Плями від іржі важко вивести звичайним пранням, тому тут потрібен спеціальний підхід. Важливо діяти швидко, адже чим довше іржа залишається на тканині, тим складніше її прибрати. The Spruce розповідає, як відіпрати такі забруднення з одягу.

Як видалити плями іржі з одягу?

Сіль та лимонний сік

У вас не повинно виникнути проблем з білими тканинами, але для темних тканин, які можуть бути нестійкими до фарбування, протестуйте лимонний сік спочатку на шві або непомітній ділянці, щоб побачити, чи не з'явиться вицвітання або відбілювання.

Що робити:

Посипте іржаву пляму сіллю. Вичавіть на сіль свіжий лимонний сік. Розкладіть одяг на сонці, щоб він висох. Ультрафіолетові промені сонця допоможуть прискорити реакцію.

Паста для виведення плям

Це альтернатива методу з сіллю. Спробуйте змішати 1 чайну ложку винного каменю та 1 чайну ложку харчової соди та кілька крапель перекису водню. Нанесіть пасту на пляму і залиште на 30 хвилин. Опісля ретельно прополощіть тканину.

Як випрати одяг після обробки?

Після того, як ви прибрали пляму, виперіть одяг як завжди, використовуючи хороший пральний порошок та температуру води, рекомендовану на етикетці з інструкціями з догляду.

Після прання ретельно перевірте наявність плям, перш ніж сушити одяг, адже потім їх буде важче вивести. Якщо пляма не зникла, повторюйте процес видалення, поки не отримаєте результат, який вас задовольнить.