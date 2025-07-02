Такі плями бувають вкрай стійкими і важко виводяться

Соковиті ягоди шовковиці не лише тішать смаком, а й часто залишають темні плями на одязі. Такі плями бувають вкрай стійкими й важко виводяться. «Вікна» розповідають про прості та дієві способи, як їх позбутися.

Як відіпрати плями від шовковиці?

Окріп

Облийте пляму (якщо тканина не вовна чи шовк) окропом. Свіжа пляма має одразу змитися, а після цього виперіть одяг.

Оцет та лимонний сік

Якщо плями все ж залишились після окропу, змішайте оцет (3 столові ложки), теплу воду (склянка) та лимонний сік (1 столова ложка). У цій суміші потрібно залишити одяг на 30 хвилин. Після цього одяг потрібно випрати у пральній машинці.

Шовковиця

Якщо ви не вдома і під рукою немає нічого, спробуйте вичавити на пляму зелену ягоду шовковиці. Нестигла ягода має кислоту, подібну до лимонної, яка може допомогти вивести пляму.

Сіль

Зробіть суміш солі та води. Нею потрібно потерти свіжу пляму та залишити на годину. Завдяки тому, що сіль абсорбент, вона поглине сік шовковиці.