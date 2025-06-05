Одяг із секонд-хенду може мати специфічний запах, який іноді дуже важко усунути звичайним пранням. Це пов’язано з обробкою речей спеціальними хімічними засобами для дезінфекції та парою. Однак, щоб ці речі можна було носити, спочатку треба позбутися від цього аромату. «24 канал» розповідає, як вивести запах секонд-хенду з одягу.

Виведення запаху оцтом. Для цього вам потрібно зробити розчин зі 100 міліграмів оцту, 10 літрів гарячої води та 50 грамів солі. Розчинивши всі компоненти у воді, помістіть в рідину речі на цілу ніч. Після цього прополощіть одяг та киньте в пральну машинку для прання. Ця процедура допоможу прибрати поганий запах ха один раз.

Виведення запаху нашатирем. У 5 літрах теплої води потрібно розбавити одну столову ложку 10% нашатирного спирту. Натуральну річ треба замочити на годину, синтетичну на 6 годин. Після замочування одяг просушіть на свіжому повітрі, приблизно на 3 години. Після цього виперіть з ополіскувачем та кількома краплями ефірної олії. Цей метод також дуже дієвий, але в одному тазику не можна замочувати одяг різних кольорів.