Щоб повернути їм чистий вигляд, достатньо скористатись простими засобами, які можливо є у вас вдома

З часом тюль втрачає свою білосніжність, навіть якщо регулярно його прати. Щоб повернути йому чистий вигляд, достатньо скористатись простими засобами, які є у вас вдома. Детальніше розповідає «24 канал».

Що допоможе повернути білизну тюлі?

Відбілювання содою та сіллю

Ці засоби чудово прибирають сірість з фіранок. Прати в них можна тюль з шифону, органзи та капрону. Для цього потрібно розвести столову ложку соди та солі в 10 літрах води, добре розмішати й занурити в розчин тюль на 3 години.

Проте якщо забруднення сильне, тоді після основного замочування на тюль ще треба нанести кашку з цих інгредієнтів на 30 хвилин й дати розчину подіяти, а тоді все прополоскати в чистій воді та висушити.

Відбілювання нашатирним спиртом і перекисом водню

Цей засіб теж добре позбавляється від сірості та жовтизни. У 5 літрах теплої води розчиніть 30 міліграмів нашатирного спирту та 60 міліграмів перекису водню. На 30 хвилин замочіть тюль в розчині, а тоді виперіть.

Відбілювання содою і порошком

Наповніть миску теплою водою та додайте 2 столові ложки соди та 50 грамів порошку. У цьому розчині тюль має постояти 30 хвилин, а далі її потрібно кинути прати.

Відбілювання борною кислотою

У 10 літрах води розбавте 60 міліграмів борної кислоти. Пожовклий тюль потрібно замочити на 2 години, а тоді лише прополоскати та висушити. Додатково прати тюль не варто.