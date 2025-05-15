У відсіку пралки завелася цвіль: як позбутися її швидко і ефективно
Найпростіший спосіб очистити відсік – використати оцет
Цвіль у пральній машині – поширена проблема, яка найчастіше виникає у відсіку для прального порошку. УНІАН розповідає, як ефективно позбутися цвілі простими засобами.
Як прибрати цвіль у відсіку для порошку?
Найпростіший спосіб очистити відсік – використати оцет. Для цього:
- Дістаньте відсік для порошку з машини.
- Наповніть миску теплою мильною водою та додайте туди 2 чашки оцту.
- Замочіть відсік у цьому розчині на кілька хвилин.
- Після цього візьміть губку та промийте відсік, приділяючи особливу увагу ділянкам, де скупчується піна від мийних засобів. Також ви можете використати для цього зубну щітку.
- Добре промийте відсік водою та протріть його насухо або залиште просохнути на рушнику.
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