Якщо пляма свіжа, можна використати звичайний засіб для миття посуду

Тональний крем чи помада може залишити помітні плями на одязі. Проте їх можна видалити, якщо діяти швидко та правильно. «РБК-Україна» розповідає, як ефективно вивести плями від тонального крему та помади.

Як вивести плями від тонального крему чи помади?

Якщо пляма свіжа, можна використати звичайний засіб для миття посуду. Однак важливо, щоб засіб був прозорим, без додаткових ароматів та барвників, інакше існує ризик, що тканина забарвиться в інший колір.

Нанесіть гель на пляму, трохи потріть, щоб він увібрався в волокна, та замочіть мінімум на 1 годину. Потім потрібно випрати річ звичайним способом в пральній машинці.

Але не варто намагатися затерти пляму милом, адже це лише погіршить ситуацію. Будь-який тональний крем містить жирні компоненти, а проста вода з милом найчастіше не допомагає, а навпаки сильніше втирає засіб у тканину.