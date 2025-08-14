Після завершення циклу прання у пральній машині часто залишається волога

Після завершення прання залишати дверцята пральної машини відкритими – це невелика, але надзвичайно корисна звичка. Better Homes and Gardens розповідає, чому слід себе привчити до неї.

Чому слід залишати дверцята пральної машини відкритими?

«Якщо залишати дверцята пральної машини відчиненими, коли вона не використовується, це може допомогти висушити її внутрішню частину та запобігти появі затхлих запахів. Свіже повітря допомагає випарувати будь-яку залишкову вологу після циклу прання та запобігає накопиченню неприємного запаху», – пояснює Аманда Абрахам, бренд-менеджерка Maytag Laundry.

Після завершення циклу прання у пральній машині часто залишається волога, особливо в барабані, ущільнювачах дверцят та дозаторах мийного засобу. Коли ця волога не має куди випаровуватися, вона створює ідеальне середовище для розмноження бактерій.

Цвіль і грибок не тільки шкідливі для здоров'я, але й можуть пошкодити гумові ущільнювачі та інші компоненти приладу, що призведе до ремонту. Брудна пральна машина буде поширювати затхлий запах і не буде так добре прати одяг, як повинна. Волога, яка занадто довго залишається в певних частинах приладу, може спричинити появу іржі, яку важко видалити.

З часом ці проблеми можуть призвести до появи неприємного запаху на одягу та навіть вплинути на роботу пральної машини.

Чи потрібно залишати дверцята відкритими весь час?

Нема потреби залишати дверцята пральної машини широко відкритими протягом тривалого часу – достатньо просто притримати їх відкритими на кілька сантиметрів, щоб забезпечити циркуляцію повітря та запобігти розмноженню бактерій і цвілі.

Багато сучасних пральних машин мають невеликий виступ або магніт, який утримує дверцята злегка прочиненими, коли машина не використовується. Якщо ваша машина не має такого пристрою, розгляньте можливість використання підпор для дверцят або вентиляційних затискачів, призначених для утримання дверцят злегка прочиненими.