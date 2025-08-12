Хоча ручний догляд за тканиною підійде більше, це не означає, що матеріал не можна прати в машинці

Догляд за шовком потребує особливої обережності – цей делікатний матеріал легко пошкодити. Щоб ваша шовкова річ зберегла форму, важливо дотримуватися кількох простих, але важливих правил. To-bi розповідає, як правильно прати речі з шовку.

Основні правила прання шовку

Цей матеріал потребує делікатного догляду. Тканина не терпить гарячої води, агресивних порошків та хлорованих засобів. Її не можна інтенсивно терти, а перед пранням варто подбати про засоби, які ви будете використовувати, адже звичайні порошки не підійдуть для шовкової блузи.

Найкращий варіант – купити спеціальний засіб, призначений для шовку. У його складі немає компонентів, які руйнуватимуть структуру тканини. Але якщо у вас немає таких засобів, можна взяти дитяче мило або шампунь.

Як прати шовкові речі вручну?

При намоканні натуральні нитки стають крихкими, тому ручне прання у пріоритеті в порівнянні з машинним. Головне якнайменше впливати на тканину: м’яти, терти та викручувати. Шовк слід прати обережними та легкими рухами. Крім того, варто дотримуватися певних правил:

Температура води має становити 30-40°C. Пральний засіб потрібно розчини та опустити туди шовкові речі на 15 хвилин. Важливо не перетримати, інакше матеріал втратить колір. Після прання потрібно кілька разів прополоскати виріб. Можна починати у теплій воді, а закінчувати – у холодній.

Якщо ви хочете освіжити одяг, рекомендується додавати 2 столові ложки оцту до 10 літрів води. При першому догляді за виробом вода можу забарвитися, але в цьому немає нічого страшного, матеріал просто віддає зайву фарбу.

Як прати шовкові речі в пральній машинці?

Хоча ручний догляд за тканиною підійде більше, це не означає, що матеріал не можна прати в машинці. Просто потрібно використовувати делікатний режим. А якщо в пральній машинці передбачено функцію «ручне прання», слід нею скористатися. При такому режимі споживається велика кількість води, але пральний засіб повністю розчиняється.

Прати шовк в машинці потрібно при температурі не більше 40°C, як і у випадку з ручним пранням. Щодо тканини діє те саме правило, що застосовується до інших матеріалів: кольорові та білі речі перуться окремо.