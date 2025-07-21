Незалежно від того, чи перете ви одяг вручну, чи в пральній машині, використовуйте найгарячішу температуру води

Спори цвілі полюбляють осідати на одязі, який зберігається в вологому та темному місці. Проте не варто панікувати, адже одяг можна врятувати, лише потрібно діяти швидко та правильно. Real Simple розповідає, як можна вивести плісняву з одягу.

Як позбутися плісняви на одязі?

Спочатку одяг потрібно винести на вулицю та позбавити його плісняви за допомогою щітки з м’якою щетиною. У приміщенні не варто це робити, адже пліснява може перебратися на інший одяг та викликати у вас чхання.

На забруднену ділянку, де є пліснява, потрібно нанести невелику кількість потужного мийного засобу, який містить ферменти, та втерти в тканину щіткою або пальцями в рукавичках. Перед пранням залишіть засіб на тканині на 15 хвилин, щоб пляма почала поступово розчинятися.

Незалежно від того, чи перете ви одяг вручну, чи в пральній машині, використовуйте найгарячішу температуру води, рекомендовану на етикетці з інструкціями з догляду за тканиною. В ідеалі температура води повинна бути вище 60°C, щоб знищити спори цвілі.

Для білого одягу та білизни з натуральних волокон додайте одну третину склянки хлорного відбілювача. Він допоможе продезінфікувати тканину та знищити спори грибків.

Для кольорового одягу або синтетичних тканин можна використовувати фенольний дезінфекційний засіб для білизни, щоб знищити спори цвілі. Важливо дотримуватись інструкцій на етикетці, адже деякі засоби додають під час циклу прання.

Залишки плям після хлорного відбілювача, допоможе видалити кисневий відбілювач. Змішайте розчин кисневого відбілювача та теплої води, дотримуючись інструкцій. Занурте одяг у воді та замочіть його щонайменше на вісім годин. Не забудьте прополоскати одяг після кисневого відбілювача та висушити одяг.