Яскраві плями від полуниці легко зʼявляються, але важко виводяться – особливо зі світлого одягу. Утім, якщо діяти швидко та обережно, плям можна позбутися без сліду. «РБК-Україна» розповідає про кілька перевірених способів, які допоможуть врятувати улюблені речі.

Які засоби допоможуть?