Як позбутися плям полуниці на одязі: перевірені методи
Яскраві плями від полуниці легко зʼявляються, але важко виводяться – особливо зі світлого одягу. Утім, якщо діяти швидко та обережно, плям можна позбутися без сліду. «РБК-Україна» розповідає про кілька перевірених способів, які допоможуть врятувати улюблені речі.
Які засоби допоможуть?
- Окріп. Якщо пляма від полуниці свіжа, її буде простіше вивести. Достатньо налити на забруднену ділянку окріп. Потім потрібно випрати річ, як ви це робите зазвичай.
- Сіль. Від свіжої плями можна позбутися за допомогою солі. Для цього треба змішати сіль з водою так, щоб вийшла каша. Після цього у суміші потрібно замочити тканину. А плями від солі потрібно промити мильним розчином та випрати одяг в теплій воді.
- Лимонна кислота. Щоб позбутися плям від полуниці потрібно зробити розчин з лимонної кислоти – у склянку води додайте 1 чайну ложку лимонної кислоти. Після цього необхідно замочити в склянці забруднену ділянку та зачекати 20 хвилин. А якщо пляма повністю не зникне, потрібно повторити процедуру.
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