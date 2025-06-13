Такі плями потрібно відчищати швидко, адже хлорофіл, що міститься в траві, має здатність швидко зав’язуватися з волокнами тканини

Трав'яні плями на одязі – поширена проблема після прогулянок у парку, пікніків або активних ігор на природі влітку. Особливо помітними вони стають на світлих тканинах та джинсах. Втім, переживати не варто оскільки існує безліч перевірених засобів, які можуть впоратися з плямами. Express розповідає, як можна вивести пляму від трави з одягу.

Як ефективно відіпрати пляму трави?

Такі плями потрібно відчищати швидко, адже хлорофіл, що міститься в траві, має здатність швидко зав’язуватися з волокнами тканини. Тому чим швидше ви нанесли засіб на пляму, тим швидше у вас вийде очистити одяг. Для цього вам знадобляться лише два інгредієнти – мийний засіб та вода.

Плями від трави можна обробити за допомогою суміші мийного засобу для посуду та води.Цей розчин здатен швидко вивести пігмент трави з тканини.

Також ви можете використати звичайну харчову соду, яку треба змішати з водою до вигляду пасти, а потім залишити на одязі на 30 хвилин. Після вам потрібно випрати цей одяг в пральній машинці в холодній воді.

Яку б суміш ви не використовували, важливо використовувати холодне прання, оскільки «плями від трави мають білкову основу, а це означає, що вони можуть назавжди закріпитися на тканині, якщо контактувати з теплом».

Також, якщо ви помітили, що пляма видалилась не повністю, ви можете скористатися засобом проти видалення плям на основі кисню. А щоб позбутися залишкових слідів від трави, одяг потрібно сушити на сонці.