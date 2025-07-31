Проте такий спосіб має не лише переваги, а й певні ризики для речей

У літню пору багато хто віддає перевагу сушінню одягу на балконі або на вулиці, адже сонце та тепле повітря прискорюють процес. Проте такий спосіб має не лише переваги, а й певні ризики для речей. Express розповідає, чи варто влітку сушити одяг на балконі.

Чи варто сушити одяг на балконі?

Пряме сонячне світло здатне впоратися навіть із найстійкішими плямами на білих бавовняних виробах без використання агресивних відбілювачів. Сонячні промені діють як природний відбілювач. Проте у цьому способі є й мінус – візерунки на тканині також вицвітатимуть. Тому краще вивертати всі білі вироби з друком навиворіт.

Натомість яскраві речі краще сушити в тіні або ввечері, адже вони можуть легко втратити насиченість кольорів. Та якщо ви не впевнені, що встигнете забрати одяг з балкона до настання яскравого часу дня, краще розмістити одяг на сушарці.

Окрім того, коли ви розвішуєте одяг, варто уникати поширеної помилки – щільного розвішування. Якщо речі висітимуть надто близько одна до одної, між ними погано циркулюватиме повітря, і таким чином сушіння сповільнюватиметься.

У такому випадку краще розвішувати одяг у шаховому порядку, адже таким чином ви забезпечите хороший потік повітря.