Щоб прискорити процес сушіння одягу, можна використати простий та доступний метод, про який ви навіть не здогадувались

У дощову чи вологу погоду одяг сохне дуже повільно, а в приміщенні з’являється зайва вологість, що неабияк уповільнює процес. Щоб прискорити процес сушіння одягу, можна використати простий та доступний метод, про який ви навіть не здогадувались. «Сусідка» розповідає, як швидше висушити білизну в сиру погоду.

У чому суть методу?

Перед пранням додайте до відділення для ополіскувача або кондиціонера оцет. Він зменшує поверхневий натяг води, тобто допомагає воді не так міцно «чіплятися» за волокна тканини під час фінального віджиму. У результаті машинка витискатиме значно більше вологи під час віджиму, і ваші речі будуть набагато сухішими після прання.

Окрім цього, оцет є природним кондиціонером та дезодорантом. Він ефективно нейтралізує залишки лужних мийних засобів, які роблять тканину жорсткою. Також він бореться з бактеріями, що спричиняють неприємний запах затхлості, який часто з’являється при довгому сушінні. Тож ви отримуєте потрійну користь: прискорене сушіння, м’якість тканини та ідеальну свіжість.

Як правильно використовувати оцет?

Щоб отримати ідеальний результат, потрібно використовувати звичайний білий столовий оцет 9%. Яблучний чи винний краще не використовувати, оскільки вони можуть залишати плями на світлих тканинах.

Спочатку додайте вашу звичну порцію кондиціонера у відповідний відсік, а потім туди ж долийте 1 столову ложку оцту. Після цього запустість звичайний цикл прання. Для кращого результату можна увімкнути функцію додаткового полоскання, якщо вона є у вашій машинці.

Після прання розвісьте білизну в добре провітрюваному приміщенні. Створіть легкий протяг, відкривши вікно на мікропровітрювання – це допоможе вологому повітрю швидше залишати кімнату.