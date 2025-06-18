Перед тим як прати ковдру, обов’язково перевірте етикетку з інструкцією від виробника

Часто ми забуваємо про регулярне очищення ковдри, адже на відміну від простирадл, ковдру перуть рідше, хоча вона також накопичує піт, пил та мікроби. Real Simple розповідає, як часто потрібно прати ковдру.

Як часто прати ковдру?

Згідно з рекомендаціями спеціалістів, ковдру варто прати сезонно, тобто приблизно кожні 3 місяці. Однак для людей з алергією або тих, хто спить із домашніми тваринами, краще прати ковдру частіше – щомісяця або навіть щотижня. Щоб ваша ковдра залишалась чистою довше, на неї варто одягнути підковдру.

Як варто прати ковдру?

Перед тим як прати ковдру, обов’язково перевірте етикетку з інструкцією від виробника. Більшість ковдр можна прати у пральній машині на делікатному режимі з використанням м’якого мийного засобу.

Як слід сушити ковдру?

Після прання ковдру слід добре висушити, щоб запобігти появі плісняви та неприємного запаху. Якщо дозволяє інструкція на етикетці, ви можете використовувати сушильну машину. Проте сушити ковдру потрібно повільно та на низькій температурі. Ви можете також використовувати тенісні або сушильні м’ячики під час сушіння, щоб зберегти форму наповнювача. А якщо погода гарна, ви можете повісити сушитись ковдру на вулиці.