Чайні пакетики – ідеальний дешевий натуральний засіб для усунення слабких запахів

Килим може створювати приємну атмосферу вдома, але також вбирає різноманітні запахи. Express.co.uk розповідає про те, як очистити килим від сторонніх запахів за допомогою простого продукту із кухні.

Як позбутися неприємного запаху?

Експерти рекомендують використовувати чайні пакетики. Для цього вам потрібно залишити використані пакетики висохнути, а потім розсипати чайну заварку по килиму. Залиште чайне листя на 20 хвилин, щоб воно встигло увібрати в себе запахи, а потім приберіть його пилососом.

Чайні пакетики – ідеальний дешевий натуральний засіб для усунення слабких запахів. Але якщо ви намагаєтесь позбавити килим від дуже стійкого запаху, варто поєднати чайну заварку з іншим інгредієнтом.

Експерти пропонують змішати сухе чайне листя з харчовою содою та посипати суміш на килим та знову залиште це на 20 хвилин або на довше. І знову не забудьте прибрати суміш пилососом.