Поєднання перекису водню та оцту може створити потенційно небезпечну хімічну реакцію

Поєднання деяких побутових засобів для чищення може призвести до хімічних реакцій, що можуть становити загрозу для здоров’я. Martha Stewart розповідає, від яких поєднань варто відмовитись.

Відбілювач та оцет

Самі по собі відбілювач і оцет є двома ефективними засобами для домашнього прибирання, але їх ніколи не слід використовувати в тандемі. Змішування цих двох засобів для чищення призводить до утворення газу хлору, який дуже подразнює дихальні шляхи та очі. Коли хлор вступає в реакцію з водою, він може утворювати кислоту, яка викликає опіки шкіри.

Перекис водню та оцет

Поєднання перекису водню та оцту може створити потенційно небезпечну хімічну реакцію з утворенням оцтової кислоти – їдкої речовини, яка може подразнювати очі, шкіру та дихальну систему. Оцтова кислота також є потенційно шкідливою, якщо її проковтнути. Поєднання цих двох засобів для чищення може також виділяти пари, які можуть бути небезпечними для дихання.

Відбілювач та аміак

Поєднання цих хімічних речовин може призвести до утворення хлораміну, який подразнює очі та дихальні шляхи, утруднюючи дихання. У високих концентраціях він може викликати нудоту і блювоту, а також пошкодити тканину легенів

Відбілювач та спирт

Поєднання цих двох речовин небезпечно як для вашого здоров’я, так і для поверхонь, які ви чистите. Змішування спирту та відбілювача утворює хлороформ, який є дуже токсичним. Він може спричинити серйозні пошкодження органів, а також діяти як корозійний засіб та руйнувати поверхні, який торкається.