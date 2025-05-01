Як ефективно позбутися плісняви у душі: два перевірені методи
Пліснява у душі – поширена проблема, яка не лише псує вигляд ванної кімнати, а й може негативно впливати на здоров’я. У вологому середовищі душових кабін пліснява розростається особливо швидко. Southern Living розповідає, як легко усунути плісняву за допомогою простих, але ефективних засобів.
Метод 1: Використання перекису водню
Перекис водню є надзвичайно ефективним засобом для видалення цвілі, оскільки він окиснює зараження і змушує цвіль руйнуватися.
Що потрібно зробити:
- Наповніть пляшку з розпилювачем теплою водою та перекисом водню у відношенні 1:1.
- Обприскайте запліснявілі ділянки розчином і залиште суміш на 20 - 60 хвилин.
- Потріть ділянки щіткою, щоб видалити цвіль.
- Промийте теплою водою і висушіть ділянку чистим рушником з мікрофібри.
Метод 2: Використання оцту
Білий оцет – це чудовий натуральний очищувач, який варто мати вдома, оскільки його можна використовувати в різних сферах. Білий оцет чудово справляється з пліснявою завдяки своїй кислотності, яка руйнує клітинну структуру цвілі, не даючи їй рости.
Що потрібно зробити:
- Наповніть пляшку з розпилювачем теплою водою та білим оцтом у відношенні 1:1.
- Обприскайте запліснявілі ділянки розчином і залиште суміш на час від 20 хвилин до години.
- Потріть ділянки щіткою, щоб видалити цвіль.
- Промийте водою.
- Повторно нанесіть розчин, щоб запобігти повторному зростанню цвілі. Дайте ділянкам висохнути на повітрі.