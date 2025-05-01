Перекис водню є надзвичайно ефективним засобом для видалення цвілі, оскільки він окиснює зараження і змушує цвіль руйнуватися

Пліснява у душі – поширена проблема, яка не лише псує вигляд ванної кімнати, а й може негативно впливати на здоров’я. У вологому середовищі душових кабін пліснява розростається особливо швидко. Southern Living розповідає, як легко усунути плісняву за допомогою простих, але ефективних засобів.

Метод 1: Використання перекису водню

Перекис водню є надзвичайно ефективним засобом для видалення цвілі, оскільки він окиснює зараження і змушує цвіль руйнуватися.

Що потрібно зробити:

Наповніть пляшку з розпилювачем теплою водою та перекисом водню у відношенні 1:1. Обприскайте запліснявілі ділянки розчином і залиште суміш на 20 - 60 хвилин. Потріть ділянки щіткою, щоб видалити цвіль. Промийте теплою водою і висушіть ділянку чистим рушником з мікрофібри.

Метод 2: Використання оцту

Білий оцет – це чудовий натуральний очищувач, який варто мати вдома, оскільки його можна використовувати в різних сферах. Білий оцет чудово справляється з пліснявою завдяки своїй кислотності, яка руйнує клітинну структуру цвілі, не даючи їй рости.

Що потрібно зробити: