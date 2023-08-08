Регулярно провітрюйте приміщення та робіть це якомога довше

Цвіль є одним з найдавніших грибків, що здатний проникати куди завгодно і розмножуватися у структурі будь-якого матеріалу. Загрожує вона не тільки поверхням, на яких росте, а й людському організму, провокуючи проблеми з дихальними шляхами, алергічні реакції, інфекційні захворювання та інші проблеми зі здоров’ям. Однак дотримуючись порад The Spruce, ви зможете запобігти її появі.

Що робити, щоб уникнути появи плісняви

1. Контролюйте рівень вологості повітря: стежте, щоб він не перевищував 60%. Намагайтеся уникати надмірного конденсату в приміщенні.

2. Зберігайте тканини та поверхні сухими. Ніколи не залишайте мокрі пальто, взуття чи рушники в купі. Розвішайте мокрі речі, щоб вони швидше висихали. Обов'язково витирайте душові кабіни та ванни після кожного використання. Відкладіть вологе прибирання на теплий день, якщо це можливо, щоб поверхні швидше висихали.

3. Регулярно провітрюйте приміщення та робіть це якомога довше. Відчиняйте двері та вікна в сухі повітряні дні.

4. Покращіть вентиляцію, особливо у ванній кімнаті. Повітропроводи варто перевіряти і очищувати хоча б раз на рік.

5. Використовуйте витяжку під час приготування їжі.

6. Якщо у вашому будинку чи квартирі підвищена вологість, скористайтесь осушувачем повітря. Обов'язково доглядайте за приладами та спорожнюйте контейнер для збору води принаймні щодня.

7. Використовуйте озонатор повітря для дезінфекції.

8. При розміщенні меблів враховуйте те, що завжди потрібно залишати небагато місця між стінами та предметами для дотримання циркуляції повітря.