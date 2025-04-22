Грибок глибоко проникає в тканини, тому народні засоби є лише превентивним заходом

Шторка у ванній захищає підлогу та стіни від води, тому з часом вона сильно забруднюється – з’являються плями, іржа, жовтизна та навіть цвіль. УНІАН розповідає, як за допомогою декількох способів очистити штору у ванній.

Як очистити штору в пральній машині?

Штори з поліхлорвінілу або поліестеру можна прати в машинці, дотримуючись таких інструкцій:

Обирайте делікатний режим. Вимкніть режим «віджим» та «сушка». Всипте порошок та запустіть прання.

Після закінчення прання не викручуйте штори, щоб вони не деформувалися, а просто залиште сушитися природним чином.

Як відіпрати шторку у ванній від жовтизни оцтом і содою

Жовтий наліт на шторах з’являється через неякісну воду. Щоб усунути наліт, додайте 5 столових ложок оцту або 7 чайних ложок лимонної кислоти до 100 мл води. Перелийте у пульверизатор та локально обробіть забруднення. Вода повинна бути гарячою, а розпорошувати засіб на плями потрібно кілька разів впродовж 3-4 годин.

Для того, щоб закріпити результат, змішайте 1 столову ложку соди з будь-яким мийним засобом, нанесіть на губку або щітку, а потім ретельно потріть пляму. У кінці прополощіть шторку і залиште її сушитися на балконі.

Як позбутися цвілі за допомогою лимонної кислоти

Грибок глибоко проникає в тканини, тому народні засоби є лише превентивним заходом. А для того, щоб назавжди позбутися від цвілі, потрібна інтенсивна механічна чистка.

У цьому допоможе концентрований розчин:

5-6 ковпачків білизни на 5 л води. Столовий оцет з водою в пропорції 1:3. 200 грамів лимонної кислоти на 5 л води.

Змішайте інгредієнти з будь-якого пункту списку та замочіть в цьому розчині шторку на 5-6 годин. Потім можна випрати її вручну або в пральній машинці.