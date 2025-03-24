Скляні дверцята душової кабіни часто вкриваються мильним нальотом та плямами від води. Щоб підтримувати їх у чистоті, варто регулярно приділяти увагу догляду. Real Simple розповідає, як легко повернути склу блиск.

Як часто потрібно чистити скляні душові двері

Скляні душові двері варто мити після кожного використання, проте якщо щоденне миття неможливе, проводьте прибирання щонайменше раз на тиждень. Ви можете просто протерти поверхню, щоб видалити воду та наліт, або спробувати швидке розпилення саморобного чи магазинного засобу для чищення душових кабін.

Як очистити скляні душові двері оцтом

Скоріш за все, у вас вдома є все необхідне, щоб очистити скляні душові двері оцтом. Розведення дистильованого білого оцту в дистильованій воді з додаванням рідкого мила для миття посуду допоможе видалити мильний наліт, а губка або скребок і рушники з мікрофібри допоможуть очистити ваші душові двері до блиску.

Дистильований білий оцет містить оцтову кислоту, яка роз'їдає мильний наліт, проте кислота може пошкодити незапечатаний натуральний камінь. Не використовуйте цей метод на душових кабінах з каменю.

Крок 1: Приготуйте розчин для чищення

Змішайте дві частини дистильованого білого оцту з двома частинами дистильованої води в пульверизаторі. Додайте 1/4 чайної ложки рідини для миття посуду.

Крок 2: Обприскайте скляні дверцята

Починаючи з верхньої частини скляних дверцят, рясно розпиліть розчин на скло. Дайте розчину подіяти щонайменше п'ять хвилин, щоб розщепити мильний наліт.

Цей оцтовий розчин можна використовувати як щоденний очищувач. Якщо ви використовуєте його після кожного миття в душі, поки скло ще вологе, то не потрібно чекати.

Крок 3: Протріть скло

Починаючи зверху, неабразивною губкою або скребком протріть скло. Якщо оцтовий розчин висох, додайте ще трохи.

Крок 4: Промийте та висушіть

Якщо ви використовуєте губку для очищення, промийте скло водою, а потім витріть його рушником з мікрофібри без ворсу. Якщо ви чистите скребком, використовуйте рушник, щоб видалити будь-які плями.

Як очистити скляні двері за допомогою лимонного соку

Лимонний сік є дещо м'якшим (але все ще ефективним) засобом для очищення скляних душових дверей. Вам знадобляться ті самі інгредієнти та інструменти – дистильована вода, трохи рідини для миття посуду, губка або скребок, рушники з мікрофібри та розпилювач, але замість оцту використовуйте лимонний сік.

Лимонний сік містить лимонну кислоту (не таку сильну, як оцтова кислота) і може використовуватися для щоденного прибирання. Попри те, що цей засіб м'якший, його не слід використовувати біля душових кабін з натурального каменю.

Крок 1: Приготуйте розчин для чищення

Змішайте в пульверизаторі рівні частини лимонного соку і дистильованої води. Додайте 1/4 чайної ложки засобу для миття посуду.

Крок 2: Обприскайте скло

Почніть з верхньої частини скляних дверцят і обприскайте поверхню розчином. Залиште на п'ять хвилин.

Крок 3: Протріть скло

Починаючи зверху, протріть скло неабразивною губкою або скребком. Рухаючись зверху вниз, ви уникнете розводів і смуг.

Крок 4: Промийте і висушіть

Змийте залишки розчину водою. Якщо ви використовуєте скребок, промивання може не знадобитися. Використовуйте рушник з мікрофібри, щоб висушити скло і видалити розводи та плями.

Як очистити оцтом пази скляних дверей душової кабіни

Скляні дверні пази збирають весь мильний розчин і бруд, який сповзає зі скла. Обов'язково очищайте їх щоразу, коли ви проводите глибоке прибирання, щоб запобігти утворенню цвілі, водоростей і мильного осаду.

Крок 1: Закрийте зливний отвір

Знайдіть дренажний отвір або щілину в пазу душових дверей. Заткніть його старою мочалкою або паперовим рушником.

Крок 2: Наповніть доріжку оцтом

Налийте нерозбавлений дистильований білий оцет на доріжку. Залиште його діяти щонайменше на чотири години або на ніч.

Крок 3: Вичистіть доріжку

Після того, як оцет розщепить мильний наліт, від'єднайте дренажні отвори, щоб злити оцет. За допомогою зубної щітки вичистіть мильну піну та бруд.

Крок 4: Промийте та висушіть

Промийте душову панель дистильованою водою. Ще раз (за потреби) протріть зубною щіткою, змоченою в оцті. Промийте і висушіть рушником з мікрофібри.