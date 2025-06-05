Для того, щоб машинка не стрибала під час прання, дуже важливо відрегулювати висоту ніжок

Якщо під час прання пральна машина починає сильно вібрувати або навіть «стрибати», це може свідчити про кілька проблем. «24 канал» розповідає, чому машинка трясеться та як усунути цю проблему.

Чому машинка трясеться: можливі причини

Всього є кілька основних причин, через які може труситися барабан пральної машинки під час прання:

Підлога слизька або гладка. Ви занадто завантажили барабан машинки. Машинка була встановлена чи підключена неправильно. Кріплення-болти для транспортування все ще не зняли.

Саме один із цих факторів і призводить до того, що пральну машинку трясе під час віджимання. Тому, щоб виправити цю проблему, потрібно звернути увагу на кілька важливих моментів.

Перевірте працездатність демпферів

Для перевірки потрібно виконати такі прості дії:

Відключіть машину з розетки та відкрийте дверцята. Вийміть з барабана весь одяг, якщо він там є, та ретельно огляньте демпфери. Переконайтеся, що вони щільно прикріплені до машинки. Проте якщо вони пошкоджені або зношені, їх потрібно замінити на нові. Головне, щоб вони були від виробника вашої машинки.

Перевірте знос підшипників барабана

Це також одна з причин, яка призводить до хитання чи стрибків пральної машини. Ви можете перевірити, чи з підшипниками все гаразд:

Від’єднайте машину від джерел живлення. Відкрийте задню частину пральної машини. Перевірте, чи на підшипниках не з’явилась іржа, складність обертання тощо. Якщо підшипники зношені, замініть їх на нові.

Відрегулюйте висоту ніжок

Для того, щоб машинка не стрибала під час прання, дуже важливо відрегулювати висоту ніжок: