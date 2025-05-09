Фольга здатна зменшити статичну електрику на одязі, яка накопичується на речах під час прання або сушіння

Зазвичай ми звикли використовувати фольгу для приготування їжі, проте ви можете використовувати її не лише для запікання, а й для прання. «24 канал» розповідає, навіщо кидати фольгу у пральну машину.

Як працює фольга у пранні?

Фольга здатна зменшити статичну електрику на одязі, яка накопичується на речах під час прання або сушіння. У результаті, після прання речі не будуть прилипати до тіла, а сукні та спідниці – до капронових колгот.

Як використовувати фольгу?

Під час прання киньте у барабан кілька кульок з фольги. Фольга є дешевою альтернативою антистатичним засобам, тож її можна використовувати кілька разів, доки кулька не втратить свою форму.

Окрім того, фольга має додатковий механічний вплив на речі, тож це забезпечить вам кращий результат без додаткового прання, якщо ваш одяг сильно забруднений.