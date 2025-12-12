Кислий смак мандаринів часто виникає через недостиглість плодів

Навіть добре вибрані мандарини іноді виявляються кислуватими. Це може зіпсувати настрій, особливо коли хочеться насолодитися смаком свіжого фрукта. На щастя, існують прості способи зробити мандарини солодшими всього за кілька хвилин. Як це зробити, пише УНІАН.

Кислий смак мандаринів часто виникає через недостиглість плодів, неправильне зберігання або недостатнє освітлення під час росту. Іноді кислота є природною особливістю сорту, і в такому випадку змінити смак практично неможливо. Але якщо причина у трьох перших факторах, її легко виправити.

Прогріти в мікрохвильовці

Зробіть невеликі надрізи на шкірці мандаринів і помістіть їх у мікрохвильовку на 30 секунд на максимальній потужності. Потім швидко опустіть фрукти в холодну воду на 1-2 хвилини. Цей спосіб пом’якшує смак і робить мандарини солодшими, але тривалого зберігання вони не витримають.

Тепла ванна

Замочіть мандарини у воді температурою 40-45°C на 10-15 хвилин, а потім обов’язково перекладіть у холодну воду. Така процедура допомагає зняти восковий наліт зі шкірки і робить смак більш м’яким, завдяки чому мандарини здаються солодшими.

Солона вода

Якщо фрукти дуже кислі, зробіть невеликий надріз і замочіть їх на 10 хвилин у воді з чайною ложкою солі. Сіль допомагає зменшити кислотність і робить смак більш приємним.

Дозрівання на підвіконні

Якщо є час, залиште мандарини на кілька днів на підвіконні. Так само, як банани або помідори, вони дозріють і стануть солодшими через 2-3 дні.