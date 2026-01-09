Щоб підтримувати щітку в належному стані та подовжити її термін служби, варто регулярно проводити ретельне очищення

Щітка для волосся з часом накопичує не лише волосся, але й пил та залишки засобів для укладки. Щоб підтримувати гребінець в належному стані та подовжити її термін служби, варто регулярно проводити ретельне очищення. BHG розповідає, як правильно очистити щітку для волосся від бруду.

Як очистити щітку для волосся?

Видаліть волосся.

Почніть із видалення всіх волосин, що заплуталися в щітці. Використовуйте гребінець або просто пальця та обережно витягніть волосся.

Щоб очистити круглу щітку для волосся, спочатку розпушіть волосся, намотане на щітку, та обережно зріжте пасма ножицями.

Приготуйте мильний розчин.

У мисці або в раковині змішайте теплу воду та кілька крапель шампуню. Шампунь очистить щітку так само як і волосся, а піна видалить накопичення бруду та жиру.

Замочіть щітку.

Опустіть щетину щітки у приготовлений розчин та обережно покрутіть щітку декілька разів. Потім додайте кілька крапель шампуню на щетину та обережно потріть пальцями або зубною щіткою. Після цього знову наповніть миску чистою теплою водою та знову покрутіть щетину у воді, щоб змити залишки мильного розчину.

Протріть ручку.

Після очищення щетинок протріть ручку щітки рушником, щоб видалити залишки лаку або інших засобів для укладання волосся. Ви можете використати ватний диск для очищення будь-яких пазів.

Залиште щітку висихати.

Покладіть щітку на чистий рушник щетиною вниз та дайте їй повністю висохнути, перш ніж використовувати знову.