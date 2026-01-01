У лавровому листі містяться ефірні олії, які відповідають за характерний пряний аромат

Лавровий лист – це класична спеція, яку багато кулінарів використовують у сушеному вигляді для супів, бульйонів та інших страв. Але професійні кухарі знають один незвичайний спосіб, який дозволяє значно посилити аромат лаврового листя. ТСН розповідає, навіщо заморожувати лаврове листя.

Чому варто заморожувати лавровий лист?

У лавровому листі містяться ефірні олії, які відповідають за характерний пряний аромат. І у свіжому листі їх концентрація максимальна, але у сушеному вигляді частина летких сполук випаровується. І саме заморожування дозволяє зберегти аромат та насиченість спеції.

Низька температура працює як природний захист: ефірні олії залишаються всередині клітин рослини та не руйнуються з часом. Саме тому заморожений лавровий лист має значно глибший смак, ніж звичайний сушений.

Окрім цього, під час замерзання у лавровому листі утворюються мікрокристали льоду, які порушують клітинну структуру. Коли такий листочок потрапляє в гарячу страву, речовини вивільняються майже миттєво.

Як правильно заморозити лавровий лист?

Виберіть цілі та щільні листочки насиченого кольору без пошкоджень. Ретельно промийте листя та обсушіть паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу. Розкладіть листя в один шар на тарілці або піддоні, щоб воно не торкалося одне одного. Помістіть тарілку або піддон у морозильну камеру на 2 години. Після цього перекладіть замерзлі листки в герметичний пакет або контейнер. Видаліть якомога більше повітря та щільно закрийте пакування.

У такому вигляді лаврові листи можна зберігати до 12 місяців.