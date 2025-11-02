Якщо лавровий лист буде знаходитися в рідині занадто довго, то замість приємного аромату страва набуде гіркоти

Якщо ви додаєте лавровий лист у борщ або інші супи, важливо знати, коли саме його краще вийняти. News24 розповідає, як зробити це вчасно.

Коли виймати лавровий лист?

Якщо лавровий лист буде в рідині занадто довго, то замість приємного аромату страва набуде гіркоти. Тому закидати лист потрібно на завершальному етапі варіння – приблизно за 10 хвилин до зняття каструлі з плити. Якщо лавровий лист розвариться, неприємного смаку не уникнути.

Тому після того, як лавровий лист опиниться у борщі, потрібно зачекати 1-3 хвилини та виймати. Зазвичай цього часу достатньо, щоб з’явився приємний смак.