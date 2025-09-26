Існує кілька методів, які допоможуть знизити кислотність борщу

Борщ із занадто кислим присмаком – поширена проблема. Проте виправити її зовсім не складно, і для цього можна використати продукти, які вже є на вашій кухні, і йдеться навіть не про цукор. Ukr.Media розповідає, що покласти в борщ, щоб прибрати кислуватий смак.

Один з найпростіших методів – додати трохи йодованої солі. При взаємодії з кислотою вона допомагає зменшити її надлишок. Для цього потрібно розвести сіль у гарячій воді та додати до киплячого борщу.

Якщо не хочете додавати сіль, можна використати солодку моркву. Її потрібно натерти та злегка обсмажити, а потім додати до борщу. Морква ефективно нейтралізує кислоту та надасть борщу солодкуватий смак.

Ще один варіант – додати до борщу яйця. Відваріть їх, дрібно наріжте та насипте в каструлю. Яйця змінять смак страви, зробивши її більш гармонійною.

Також можна додати картоплю. Якщо в борщі вже є картопля, додайте ще одну картоплину – вона вбере надлишки кислоти.

І останній метод – додати до борщу трохи сметани. Рекомендується використовувати сметану із жирністю 15%. Додайте одну столову ложку в каструлю. Вона пом’якшить кислотність, а також надасть страві ніжного кремового відтінку.