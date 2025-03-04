Головний інгредієнт борщу – буряк, але він має здатність втрачати свій колір, якщо борщ перекипить

Борщ – це улюблена страва в багатьох родинах, і кожна господиня має власні секрети його приготування. Хтось додає квасолю, хтось гриби, а дехто експериментує з м’ясом. Однак найважливіше в борщі – це його насичений червоний колір. УНІАН розповідає, що кулінари рекомендують додавати оцет, щоб буряк не втратив яскравість під час приготування.

Навіщо додавати оцет у борщ

Головний інгредієнт борщу – буряк, але він має здатність втрачати свій колір, якщо борщ перекипить. Втім, зберегти насичений колір борщу допоможе оцет.

Щоб зберегти колір, просто збризніть буряк оцтом перед тушкуванням. Використовуйте оцет концентрації 3-9%. На 5 літрів готового бульйону достатньо взяти столову ложку оцту.

У процесі приготування скуштуйте буряк, якщо він видався вам надто кислим, стабілізуйте смак цукром. Борщ з оцтом та цукром смакуватиме яскравіше.

Чим можна замінити оцет у борщі

Якщо ви не хочете використовувати оцет, його можна замінити. Колір борщу чудово збереже лимонна кислота, а спосіб застосування той же. Додайте під час тушкування до буряка лимонну кислоту на кінчику вістря ножа, або меншу половину чайної ложки. Ретельно перемішайте.