Борщ – це не просто страва, це традиція, в якій важливий і смак, і правильна техніка приготування. УНІАН розповідає, що потрібно кинути в борщ першим: капусту чи картоплю.

Що кладуть першим в борщ: капусту чи картоплю?

Класичний рецепт передбачає, що першою в каструлю потрібно кидати капусту, адже вона вариться найдовше. А вже після неї йде картопля, і у кінці – морква з цибулею після пасерування і заправки томатною пастою, а також буряк.

Але тут також є свої нюанси. Якщо картопля – стара, а капуста – навпаки, молода, то черговість краще поміняти, адже молода капуста вариться за кілька хвилин. В іншому випадку капуста буде хрустіти на зубах, а картопля розвариться.

А якщо ви хочете зварити борщ з квашеною (кислою) капустою, краще покласти першою у каструлю картоплю. Річ у тім, що кислота уповільнює варіння картоплі, тому поки вона звариться, капуста вийде перевареною.