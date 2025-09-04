На допомогу може прийти неочікуваний, але дійсно дієвий метод

Зваривши борщ, іноді чогось ніби не вистачає. Смак ніби незавершений, хоча всі інгредієнти на місці. Тоді на допомогу може прийти неочікуваний, але дійсно дієвий метод. Pixel Inform розповідає, навіщо додавати в борщ цукор.

Навіщо цукор у борщі?

Збалансує кислотність. Томатна паста, лимонний сік чи квашена капуста мають гармонійно поєднуватися з іншими смаками, попри свою кислотність. І саме цукор регулює надмірну різкість кислоти. Він не робить страву солодкою, а наче робить його цілісним та м’яким. Підкреслить солодкість овочів. Цукор допоможе яскравіше розкрити природну солодкість буряка та моркви.

Як та коли додавати цукор?

Як і в будь-якій справі, тут є свої нюанси, які допоможуть досягти ідеального результату. Важливо дотримуватися кількох простих правил: