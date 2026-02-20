фото Denver Washandfold

Мороз взимку – це не лише холод, а й ефективний природний спосіб дезінфекції речей. Низькі температури допомагають позбутися пилових кліщів та інших мікроорганізмів, тому деякі предмети домашнього вжитку варто виставляти на мороз. «Добрі новини» розповідають, які речі можна сушити взимку на вулиці. Які речі варто сушити на вулиці взимку? Холодне повітря та сонячне світло діють як своєрідний «стерилізатор» для м’яких тканин, особливо тих, де часто накопичується пил та кліщі. Серед речей, які варто виставити на вулицю для обробки: Килими. Їх слід вивісити або розкласти так, щоб поверхня була максимально відкрита повітрю. Через 2–3 години на холоді килим добре струшують або вибивають – пил та дрібне сміття відходить значно легше. Подушки. Вони дуже добре реагують на мороз, особливо якщо всередині натуральний наповнювач. Їх потрібно викладати горизонтально або поставити вертикально, не притискаючи. Важливо, щоб повітря вільно циркулювало. Достатньо 1-2 годин, щоб подушки стали сухими та приємно свіжими. М’які іграшки. Іграшки краще розкласти окремо, або якщо є можливість – посадити на лавку або чисту поверхню. Мороз проникає у волокна, а повітря позбавляє іграшки запахів та небажаних мікроорганізмів. Після повернення в дім їх слід злегка струсити. Пледи та ковдри. Пледи краще розвішати на мотузці так, щоб вони не торкалися снігу. За кілька годин на морозі тканина провітрюється та стає приємною на дотик. Але ковдри потребують більше місця, тому їх слід розкласти або перекинути через широку опору та розправити. Залиште ковдри на морозі на 2–4 години.

