Взимку сушка випраного одягу вдома часто перетворюється на справжній квест: низькі температури та підвищена вологість уповільнюють процес випаровування води, тому речі можуть сохнути по кілька днів. Проте є кілька простих та практичних способів прискорити процес. РБК-Україна розповідає, як висушити випраний одяг в холодній квартирі.

Як висушити мокрий одяг в холодній квартирі?

Насамперед варто максимально відтиснути воду з одягу після прання. Якщо ваша пральна машина має додатковий режим віджиму, скористайтеся ним. За ручного прання одяг слід ретельно віджати, але не перекручувати, щоб не пошкодити тканину. Чим менше води залишиться у волокнах, тим швидше річ висохне.

Важливо правильно розміщувати одяг: не варто вішати речі занадто щільно. Між ними має залишатися простір для циркуляції повітря. Краще використовувати сушарку з кількома рівнями або вішалки. А великі речі краще розміщувати окремо, адже вони сохнуть найдовше.

Хоча в холодній квартирі немає тепла, рух повітря значно пришвидшує сушіння. Тому ви можете використати звичайний вентилятор, спрямований на одяг. Якщо у вас є можливість, слід на кілька хвилин провітрювати кімнату, створюючи протяг. Це зменшує вологість та запобігає появі запаху сирості.

Підвищена вологість у холодній квартирі – поширена проблема, яка теж гальмує сушіння. Якщо у вас є можливість, використовуйте осушувач повітря або навіть миску з сіллю. Вони допоможуть знизити рівень вологості в кімнаті, через що одяг сохнутиме значно швидше.