Як прасувати одяг, коли немає світла: бюджетний простий спосіб
Іноді під час тривалих відключень електроенергії потрібно швидко підготуватися до важливої події, але можливості попрасувати речі немає, пише «24 канал». На допомогу приходить простий і ефективний спосіб.
Як попрасувати речі без праски
Для цього вам знадобляться лише пляшка з дозатором, вода та, за бажанням, кондиціонер.
Повісьте річ на вішак.
Налийте воду в дозатор.
Ретельно розпиліть воду на річ.
Потрусіть вішаком, немов витрушуєте рушник.
Дайте час одягу трохи підсохнути.
Цей спосіб найкраще працює з легкими тканинами, але насправді таким чином можна розгладити складки майже на будь-яких речах, і навіть на джинсах.
Водночас льон піддається цьому способу «прасування» дуже важко, але його досить непросто прасувати будь-яким способом.