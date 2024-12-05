Для цього вам знадобляться лише пляшка з дозатором, вода та, за бажанням, кондиціонер

Іноді під час тривалих відключень електроенергії потрібно швидко підготуватися до важливої події, але можливості попрасувати речі немає, пише «24 канал». На допомогу приходить простий і ефективний спосіб.

Як попрасувати речі без праски

Для цього вам знадобляться лише пляшка з дозатором, вода та, за бажанням, кондиціонер.

Повісьте річ на вішак. Налийте воду в дозатор. Ретельно розпиліть воду на річ. Потрусіть вішаком, немов витрушуєте рушник. Дайте час одягу трохи підсохнути.

Цей спосіб найкраще працює з легкими тканинами, але насправді таким чином можна розгладити складки майже на будь-яких речах, і навіть на джинсах.

Водночас льон піддається цьому способу «прасування» дуже важко, але його досить непросто прасувати будь-яким способом.