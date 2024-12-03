Для тих, хто цінує класику, свічки залишаються надійним варіантом

В Україні відключення електроенергії стали частиною повсякденного життя, але до них можна пристосуватися завдяки простим та практичним рішенням. Ми пропонуємо поради, як створити комфорт навіть у темряві, пише «Апостроф».

Гірлянди на батарейках можуть стати гарним рішенням для освітлення кімнати, додаючи водночас святковий настрій. Інший варіант – кільцеві лампи, які популярні серед блогерів. Вони можуть працювати від павербанків чи батарейок.

Також можна придбати LED-стрічку і наклеїти її по периметру кімнати під стелею. Хоч вона дає тьмяне світло, але цього достатньо для нормальної видимості в кімнаті. Світлодіодні стрічки найпотужніше працюють від акумуляторів.

Для тих, хто цінує класику, свічки залишаються надійним варіантом. До речі, зараз набирають популярності свічки на батарейках, адже вони безпечніші й працюють доволі довго.

Один із найзручніших варіантів – туристичні ліхтарі. Краще надавати перевагу прямокутним. І ще варто згадати про туристичні лампи, які працюють від батарейок або від сонячного світла.

Наостанок, можна звернути увагу на гасові лампи. Зараз вони працюють на сучасній рідині, яка не має запаху й гарантує пожежобезпечність.