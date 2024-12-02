У зимові холоди важливо підтримувати тепло в оселі, навіть за умов відключення електроенергії

У зимові холоди важливо підтримувати тепло в оселі, навіть за умов відключення електроенергії. Щоб залишатися в комфорті навіть у найхолодніші дні, скористайтеся порадами, які допоможуть пережити блекаути та відсутність опалення, зазначає EnableMe.

Утеплення вікон та дверей

Необхідно перевірити термоізоляцію вікон та дверей, щоб не втрачати тепло. Щілини потрібно проклеїти скотчем чи герметиком, щоб зменшити циркуляцію повітря. Якщо на дверях немає лиштви – встановити її. Вона служить додатковим бар'єром від холоду. Також двері всередині приміщення повинні щільно закриватися.

Обігрів за допомогою газової плити

Під час обігріву за допомогою плити стежте, щоб полум’я залишалося в межах конфорки та не згасло.

Тепло від нагрівання предметів

Можна нагріти велику каструлю з водою, вона буде ще довго віддавати тепло. Також можна нагріти кілька цеглин і поставити їх у різних кінцях приміщення. Приготування їжі також допомагає зігрітися.

Впускайте сонячне світло

Відмовтеся від темних штор, щоб максимально впускати сонячне тепло. Переконайтеся, що штори не закривають радіатори.

Килими та ковдри

Варто постелити килим на підлогу, накрити ліжко теплим пледом чи ковдрою, накинути на диван та крісло по кілька подушок і прикрити покривалами. Текстиль буде зберігати в собі тепло і поступово віддавати його в навколишнє середовище. «Гола» кімната без текстилю остигає за 1-2 години, «одягнене» приміщення тримає тепло 3-5 годин.

Подбайте про термобілизну

Цей одяг допомагає зберігати тепло тіла та підходить як для сну, так і для щоденного використання вдома.

Грілки та пластикові пляшки

Використовуйте грілку для того, щоб зігріти постіль. Якщо вдома немає грілки, нагрійте ліжко за допомогою пластикових пляшок з гарячою водою.

Активність

Це найпростіша порада, як зігрітися без опалення. Почніть нарешті займатися зарядкою при свічках або просто танцюйте під улюблену музику.