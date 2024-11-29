Ці поради допоможуть залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах

Міністерство цифрової трансформації України поділилося важливими порадами, як залишатися на зв’язку під час відключень електроенергії.

Корисні рекомендації відомство оприлюднило у Facebook.

Завантажте мапу Пунктів Незламності у застосунку «Дія»

Ви завжди зможете знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, під'єднатися до інтернету або зателефонувати рідним.

Під'єднайтеся до інтернет-провайдерів, які використовують технологію xPON

Це допоможе вам мати інтернет до 72 годин під час блекаутів. Якщо провайдер під'єднав xPON, вам потрібно купити павербанк та приєднати його до роутера та абонентського термінала ONU.

Скористайтеся національним роумінгом

Відключіть автовибір мережі:

на Android: Зайдіть у «Налаштування» – «Мобільна мережа» – «Оператор»;

на iOS: Зайдіть у «Параметри» – «Стільникові дані» – «Вибір мережі».

Знайдіть та виберіть доступну мережу. Якщо під'єднатися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка, SMS.

Ці поради допоможуть залишатися на зв’язку навіть у найскладніших умовах.