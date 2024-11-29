Щодня українці долають безліч викликів, і один із них – періодична відсутність електроенергії протягом тривалого часу. Це створює труднощі, особливо у зберіганні продуктів харчування.

Щоб уникнути харчових отруєнь, спричинених порушенням температурного режиму, «Держпродспоживслужба» рекомендує дотримуватись наступних правил:

за відключення електроенергії, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин – у повній морозилці (24 годин – у напівпорожній морозилці);

у разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше, харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;

не перевіряйте їжу на смак. Якщо маєте сумніви щодо її безпечності краще викиньте її відразу;

позбудьтеся продуктів, які швидко псуються. Це стосується м’яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків, якщо вони зберігалися більше ніж 4 години без електроенергії або джерела холоду;

продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати;

не розморожуйте продукти за кімнатної температури;

при зберіганні відокремлюйте сиру їжу від готової, а також зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між готовими продуктами та сирими;

ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Страви доводьте до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С;