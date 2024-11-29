Як уникнути харчових отруєнь під час блекауту: правила зберігання та поводження з їжею
Щодня українці долають безліч викликів, і один із них – періодична відсутність електроенергії протягом тривалого часу. Це створює труднощі, особливо у зберіганні продуктів харчування.
Щоб уникнути харчових отруєнь, спричинених порушенням температурного режиму, «Держпродспоживслужба» рекомендує дотримуватись наступних правил:
за відключення електроенергії, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин – у повній морозилці (24 годин – у напівпорожній морозилці);
у разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше, харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;
не перевіряйте їжу на смак. Якщо маєте сумніви щодо її безпечності краще викиньте її відразу;
позбудьтеся продуктів, які швидко псуються. Це стосується м’яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків, якщо вони зберігалися більше ніж 4 години без електроенергії або джерела холоду;
продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати;
не розморожуйте продукти за кімнатної температури;
при зберіганні відокремлюйте сиру їжу від готової, а також зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між готовими продуктами та сирими;
ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти. Страви доводьте до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70°С;
використовуйте чисту або очищену воду – бажано бутельовану питну воду промислового виробництва або воду із перевірених джерел, попередньо піддавши її додатковому кип’ятінню.
Також важливо дотримуватись таких гігієнічних вимог:
Мийте руки: перед контактом із продуктами, після відвідування туалету або у разі відсутності води під час вимкнення світла у вашому будинку можна скористатись спиртовмісними санітайзерами для рук або вологими серветками для рук;
Дезінфікуйте поверхні: вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі;
Ретельно мийте овочі та фрукти: на випадок відсутності водопостачання, також варто мати запас чистої бутильованої питної води промислового виробництва;
Захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.