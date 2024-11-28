Не тільки від повербанка: як зарядити телефон під час відключення світла
Після ракетних обстрілів в Україні часто виникають серйозні перебої з електроенергією. Але якщо телефон розрядився під час відключення світла, не хвилюйтеся, тому що є кілька перевірених способів, як залишатися на зв’язку з рідними, пишуть «Вікна».
Як зарядити телефон без електрики: п’ять лайфхаків
Павербанк. Це найшвидший та найпростіший спосіб підзарядити гаджет.
Велосипедний генератор. Мініатюрний генератор розташований у колесі велосипеда. Акумулятор заряджається від руху велосипеда. Його можна зняти та взяти з собою в бомбосховище або підвал.
Автомобіль. Якщо у вас або у сусідів є машина, зарядити телефон буде легше, адже автомобільні зарядки має кожен власник машини.
Ноутбук. Якщо у вас вдома є заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет теж не важко. Під’єднайте телефон до ноутбука за допомогою шнура. Це не швидкий процес, але на найважливіші дії заряду вистачить.
Колонка. Якщо вдома є потужна колонка, під’єднайте її кабелем до телефона. Та потрібно пам’ятати, що цей метод не забезпечить заряд на тривалий час.