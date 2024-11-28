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Якщо телефон розрядився під час відключення світла, є кілька перевірених способів залишатися на зв’язку

Після ракетних обстрілів в Україні часто виникають серйозні перебої з електроенергією. Але якщо телефон розрядився під час відключення світла, не хвилюйтеся, тому що є кілька перевірених способів, як залишатися на зв’язку з рідними, пишуть «Вікна». Як зарядити телефон без електрики: п’ять лайфхаків Павербанк. Це найшвидший та найпростіший спосіб підзарядити гаджет. Велосипедний генератор. Мініатюрний генератор розташований у колесі велосипеда. Акумулятор заряджається від руху велосипеда. Його можна зняти та взяти з собою в бомбосховище або підвал. Автомобіль. Якщо у вас або у сусідів є машина, зарядити телефон буде легше, адже автомобільні зарядки має кожен власник машини. Ноутбук. Якщо у вас вдома є заряджений ноутбук і кабель USB, то зарядити гаджет теж не важко. Під’єднайте телефон до ноутбука за допомогою шнура. Це не швидкий процес, але на найважливіші дії заряду вистачить. Колонка. Якщо вдома є потужна колонка, під’єднайте її кабелем до телефона. Та потрібно пам’ятати, що цей метод не забезпечить заряд на тривалий час.

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