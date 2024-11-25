Якщо відключення світла вас застало раптово, а вдома навіть немає свічок, їх можна виготовити самостійно

Через ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі в Україні знову почали діяти віялові відключення електроенергії. Пропонуємо дізнатися, що використовувати, якщо немає світла, як зробити звичайну свічку вдома і що можна використовувати замість свічки, щоб ваші вечори були не такими темними, пише УНІАН.

Що можна використовувати замість свічки

Для освітлення приміщень за відсутності електроенергії можна використовувати:

Світлодіодні стрічки – працюють від постійного струму і підключаються до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 В рідше 24 В і 5 В, а також може працювати від батарейок. Гірлянди на батарейках – забезпечують освітлення до 2–3 днів. В середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово. Світлодіодні ліхтарі – дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки. Гасові лампи – в інтернеті такі лампи називаються «туристичні», але для них необхідно запастися і гасом. Генератори – навіть найпростіша модель дозволить забезпечити роботу кількох лампочок чи побутових приладів.

Як зробити свічку вдома

Якщо відключення світла вас застало раптово, а вдома навіть немає свічок, їх можна виготовити самостійно: