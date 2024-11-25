Чим можна замінити свічку під час відключень світла: 5 безпечних варіантів
Через ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі в Україні знову почали діяти віялові відключення електроенергії. Пропонуємо дізнатися, що використовувати, якщо немає світла, як зробити звичайну свічку вдома і що можна використовувати замість свічки, щоб ваші вечори були не такими темними, пише УНІАН.
Що можна використовувати замість свічки
Для освітлення приміщень за відсутності електроенергії можна використовувати:
Світлодіодні стрічки – працюють від постійного струму і підключаються до джерела струму з постійною напругою величиною зазвичай 12 В рідше 24 В і 5 В, а також може працювати від батарейок.
Гірлянди на батарейках – забезпечують освітлення до 2–3 днів. В середньому від недорогих батарейок світлодіоди горять 24 години яскраво, потім яскравість буде знижуватися поступово.
Світлодіодні ліхтарі – дуже компактні і максимально економно витрачають електроенергію з акумулятора або батарейки.
Гасові лампи – в інтернеті такі лампи називаються «туристичні», але для них необхідно запастися і гасом.
Генератори – навіть найпростіша модель дозволить забезпечити роботу кількох лампочок чи побутових приладів.
Як зробити свічку вдома
Якщо відключення світла вас застало раптово, а вдома навіть немає свічок, їх можна виготовити самостійно:
Візьміть банку з-під консерви або обріжте жерстяну банку з-під пива, або навіть звичайне керамічне блюдце підійде в екстрених випадках.
Також вам знадобиться звичайна вата і будь-яка олія.
Скрутіть вату в імпровізований гніт і закріпіть її в банці чи на блюдці.
Налийте олію в місткість, щоб вата трохи просочилася, і можна запалювати